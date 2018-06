Il ciclo di seminari sul tema "La Politica, quella con la "P" maiuscola. Le ragioni di un impegno" lunedì 25 giugno alle ore 17.00 presso il centro polivalente per i giovani di Via Fontana Vecchia propone l'incontro "Costituzione come forma e limite della politica" in cui interverranno il prof. Alessio Rauti docente di Diritto costituzionale insieme al prof. Antonino Mantineo di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico.

L'obiettivo dei dieci seminari "La Politica, quella con la "P" maiuscola. Le ragioni di un impegno", organizzato dalle associazioni MEET Project, Libera, Uniti e solidali, Mons. Ocar Romero e il Centro Studi di Azione Cattolica, è quello di proporre ai giovani (e ai meno giovani) un percorso di crescita culturale sui valori fondamentali della partecipazione politica, proprio nel Settantesimo anniversario della Carta costituzionale. Si è convinti dell'importanza di avviare nel territorio processi di cittadinanza attiva e di riflessioni sulla storia e la cultura civile del nostro Paese, per fornire ai giovani gli strumenti necessari a comprende la complessità della realtà che li circonda ed impegnarsi responsabilmente per il bene comune.