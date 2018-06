Ordinanze sosta e traffico per “Catanzaro sport village” e la festa patronale di S. Janni

Il Comando di Polizia locale ha disposto due ordinanze relative alla circolazione veicolare in coincidenza di manifestazioni in programma nel fine settimana. Per domani sabato 23 giugno, in occasione dell'evento "Catanzaro Sport Village" presso lo stadio Ceravolo, dalle ore 17 fino a fine manifestazione sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Martiri Ungheresi e via F. Paglia, lungo il muro di cinta dello stadio Ceravolo; sarà inoltre disposto il divieto di transito nelle seguenti vie: via J. Palach dall'intersezione con via De Nobili; via F. Paglia dall'intersezione con via D. Mottola D'Amato; piazza f.lli Bandiera dall'intersezione con via Paglia. Sarà invertito il senso di marcia in viale Pio X, nel tratto compreso tra l'intersezione con piazza f.lli Bandiera e l'intersezione con via V. Cortese.

Sabato 23 e domenica 24 giugno, in occasione della festa patronale del quartiere S. Janni, saranno adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione veicolare: dalle ore 15 di sabato 23 alle ore 24 di domenica 24 giugno sarà istituito il divieto di transito in via Fiume Neto nel tratto interessato dalla manifestazione (altezza Piazza Padre Pio). Inoltre, durante lo svolgimento della processione religiosa che si terrà sabato 23 giugno, dalle ore 18.30 sarà chiuso progressivamente il traffico veicolare lungo il seguente percorso: Chiesa S. Janni - via Fiume Neto - via Fiume Busento e rientro in Chiesa.