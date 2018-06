La Direzione dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" ritiene opportuno dare alcune precisazioni in merito alla riduzione delle attività programmate nel periodo estivo per evitare l'ingenerarsi di ingiustificate preoccupazioni nell'utenza".

"La riduzione delle attività programmate nel periodo estivo è "fisiologicamente" attuata, ogni anno, dalla gran parte degli ospedali italiani, per consentire la concessione del periodo di ferie (di almeno 15 giorni) contrattualmente spettante a tutti i dipendenti, per cui prescinde dalla carenza o meno del personale disponibile; a tal proposito, comunque, si precisa che, anche in virtù delle autorizzazioni ad assumere concesse dal Commissario ad Acta per il Piano di Rientro, la situazione degli organici si presenta sicuramente più rosea rispetto agli anni precedenti;

b) a riduzione delle attività, tra l'altro sensibilmente inferiore rispetto al passato, non va, in alcun modo, ad inficiare le prestazioni in emergenza-urgenza, che invece, anche in virtù dell'incremento dei flussi turistici, divengono preminenti nella stagione estiva;

c) nel mese di Agosto, proprio in quanto periodo di ferie, viene ad essere sensibilmente ridotta la richiesta di prestazioni programmate da parte della stessa utenza, che preferisce rinviarle al ritorno dalle vacanze, fermo restando che può, comunque, sempre continuare a fruirne, oltre che nella stessa Azienda Ospedaliera, sia pur in forma ridotta, anche attraverso le strutture sanitarie dislocate sul territorio.

Tanto si è ritenuto doveroso precisare a tutela della verità e per rassicurare la cittadinanza che, anche nel periodo estivo, potrà continuare a contare, come sempre, sulle professionalità dell'Azienda Ospedaliera".