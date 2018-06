"Porteremo all'attenzione del ministro della Salute, Giulia Grillo, la vicenda della nuova ripartizione del budget agli operatori sanitari privati della Calabria decretata dal commissario Massimo Scura, al fine di individuare soluzioni che garantiscano una razionale e corretta integrazione tra pubblico e privato nel Servizio sanitario della Calabria". Lo affermano i parlamentari calabresi del M5s "che - riporta una nota - a seguito delle proteste dei giorni scorsi da parte dei privati interessati, stamani hanno incontrato insieme ad altri colleghi della costituenda commissione Affari sociali alla Camera dei Deputati una delegazione delle associazioni di categoria Federlab e Anisap e rappresentanti della diagnostica per immagini". "Nello specifico si è discusso - prosegue la nota - dello spostamento di milioni di euro destinati ai laboratori privati verso alcune case di cura private, che il commissario Scura ha motivato con la necessità di finanziare prestazioni di maggiore complessità, per ridurre l'emigrazione sanitaria, a dispetto di quelle a minore complessità come le analisi di laboratorio. I parlamentari 5stelle presenti all'incontro hanno assicurato il loro pronto impegno perché la controversia in questione, su cui presto si esprimerà il Tar rispetto alla richiesta di sospensiva avanzata dai laboratori privati, sia inquadrata in profondità e risolta a vantaggio dell'utenza, nel quadro di una programmazione generale che va rivista con metodo e con una gestione ben più accorta del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Calabria, per cui il ministro della Salute saprà intervenire con chiarezza e lungimiranza".

Dettagli Creato Martedì, 19 Giugno 2018 19:57