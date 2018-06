Salvini annuncia una 'ricognizione dei rom'. Un altro brutto segnale sul futuro del nostro Paese che rappresenta modello di pace, di democrazia e di libertà. Non permetteremo mai l'affermazione di una cultura razzista". Lo afferma, in una dichiarazione, il senatore del Pd Ernesto Magorno. "E proprio 'perché ciò che è accaduto può ritornare' e ripetersi per il subdolo riproporsi di nuovi odi razziali, di moderni genocidi e di mille altre forme di intolleranza, discriminazione e sopraffazione - prosegue Magorno - invito ad una grande mobilitazione. Il mio paese, Diamante, già negli anni '50 ha accolto una comunità rom che, grazie all'impegno unitario di istituzioni, Chiesa e politica, oggi è perfettamente integrata e inserita nel tessuto della città. È questione di civiltà ma soprattutto di sentirci cittadini del mondo, tutti appartenenti ad un'unica famiglia umana". Noi siamo #altracosa!"

Dettagli Creato Lunedì, 18 Giugno 2018 17:27