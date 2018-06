Trame in vetrina nei negozi del centro di Lamezia Terme

Anche quest'anno l'Associazione Lamezia Shopping scende in campo per sostenere il festival dei libri sulle mafie organizzato dalla Fondazione Trame per l'ottava edizione. Nelle vetrine dei negozi del centro città, aderenti all'associazione, si potranno trovare i libri che saranno presentati durante il festival Trame che si terrà dal 20 al 24 giugno a Lamezia con una breve recensione. Tale iniziativa vuole significare un appoggio concreto all'ALA ed alla Fondazione Trame, e vuole dimostrare che la cultura del ripudio delle mafie può entrare anche nei negozi di Lamezia Terme. Tanti sono gli slogan presenti sul manifesto che i vari negozianti vogliono mettere in vetrina a fianco ai loro prodotti migliori. In contemporanea parte anche un concorso a premi, organizzato sempre dall'associazione Lamezia Shopping, che metterà in palio fino a 500 euro di buoni spesa per chi acquista nei negozi aderenti dal 16 al 22 giugno, e l'estrazione degli stessi avverrà durante la Notte Bianca del 22 giugno. Quindi vi aspettiamo in centro città per ammirare le tante iniziative proposte da Lamezia Shopping.

