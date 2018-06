Ricatta prete dopo molestie: a giudizio lei e il marito nel Lametino

Una donna, residente in un centro del lametino, é finita sotto processo insieme al marito con l'accusa di estorsione in quanto avrebbe ricattato un sacerdote che l'avrebbe molestata facendole delle avances. Anche il prete sarà sottoposto a processo con rito abbreviato per le presunte molestie. Lo scrive il Quotidiano del Sud.

I fatti, secondo quanto riporta il giornale, risalgono al mese di maggio del 2016, quando il sacerdote avrebbe iniziato a molestare la donna in vari incontri ed occasioni. Successivamente, per non rivelare la molestie subite, la donna ed il marito avrebbero costretto il prete a consegnare loro svariate somme di denaro. I fatti furono anche oggetto di una denuncia contro il prete presentata dalla donna che avrebbe subito le molestie, da cui sono scaturite le indagini dei carabinieri che hanno portato il pm della Procura di Lamezia, Luigi Maffia, a chiedere ed ottenere il giudizio con rito abbreviato per le tre persone coinvolte nella vicenda, il sacerdote per le presunte molestie e la donna ed il marito per la presunta estorsione ai danni del prete. Il processo a carico dei tre é fissato per il prossimo 4 dicembre.