Catanzaro, diserbo: interventi in corso

Sono in corso da oltre dieci giorni gli interventi di diserbo su tutto il territorio comunale coordinati dall'assessorato all'ambiente guidato da Domenico Cavallaro.

Gli operai della ditta "Verdidea", che è subentrata nella gestione dell'appalto dopo la rescissione del contratto con l'ati "Verde", hanno completato il diserbo, il decespugliamento e la pulizia del verde pubblico in villa Pepe, su corso Mazzini, nei quartieri Pontegrande, Gagliano, Mater Domini e Sant'Antonio.

In queste zone della cittài lavori si sono concentrati in particolar modo, considerata la fase di criticità,sul ciglio stradale, sulle aiuole e nelle villette principali come il piccolo parco urbano di via Teti, a Pontegrande.

Contemporaneamente, l'impresa ha eseguito il diserbo del verde sul lungomare e in piazza Anita Garibaldi, nel quartiere Lido, dove le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni.

Secondo il programma stilato dai tecnici del settore igiene ambientale, nella prossima settimana gli interventi inizieranno anche in tutto il centro storico e nel quartiere Santa Maria.

Sono ancora in corso, e proseguiranno per almeno un'altra settimana, le opere piuttosto impegnative per il diserbo e il decespugliamento in villa Margherita, dove sono al lavoro alcuni addetti di "Calabria Verde" sulla base della convenzione che l'agenzia regionale ha sottoscritto con Palazzo De Nobili.