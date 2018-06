Adelaide Soccer School. Anche quest’anno a Lamezia Terme il campus del Milan

Anche quest'anno si terrà a Lamezia Terme il campus estivo del Milan, dal 2 al 6 luglio prossimi, organizzato dalla Adelaide Soccer School di Lamezia Terme sotto la supervisione del Milan Academy scuola calcio. Lo junior camp estivo fa tappa nella nostra città per la seconda volta consecutiva e quest'anno si svolgerà presso il Centro sportivo "Sangì" di Via del Progresso. Già numerose le adesioni da parte di tanti giovani atleti, dai 5 ai 15 anni, che desiderano divertirsi e allenarsi attraverso il gioco del calcio affidandosi alla professionalità dei tecnici rossoneri specializzati che, provenienti direttamente da Milano, seguiranno il camp insieme ovviamente al gruppo tecnico della Adelaide. Dunque, la Adelaide Soccer School, scuola calcio appena nata nella città della Piana, parte subito con il botto proponendo un progetto serio e avvincente con il Milan che è tra le primissime società in Europa per qualità, oltre che dell'organizzazione di questi tipi di camp, anche e soprattutto della gestione del settore giovanile.

Infatti, la scuola calcio lametina, oltre al campus estivo, da settembre avvierà per la prima volta a Lamezia la scuola calcio Milan Academy con affiliazione ufficiale con la società rossonera. Sono diverse le risorse umane che man mano si stanno unendo a questa nuova ed entusiasmante realtà e attualmente l'organigramma della soccer school lametina è il seguente: Presidente Onorario, Adelaide Barcello. Presidente, Alessandro Vinci (Qualifica Uefa B). Vicepresidente, Francesco Fruci. Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa, Antonio Gatto. Responsabile Organizzazione, Riccardo Vinci. Responsabile Tecnico, Giuseppe Saladino (Qualifica Uefa B). Tecnici, Beniamino Notaro e Antonio Chirumbolo (entrambi Qualifica Uefa B). Nutrizionista, Paola Scalese. Fisioterapista, Lucia Costantino. Segretario, Fortunato Buccinnà. Entrambe le esperienze, sia quella dello junior camp estivo (al termine del quale i ragazzi riceveranno un attestato di partecipazione) sia quello relativo alla scuola calcio (che partirà dopo l'estate), vedranno come protagonisti i ragazzi che, rigorosamente con kit ufficiali Milan, saranno al centro del progetto e delle attenzioni dei tecnici per favorirne la crescita umana oltre che sportiva. E sono diverse le iniziative in itinere come, ad esempio, quella di far partecipare alcuni atleti ad una giornata tutta rossonera a Milano e successivamente visitare San Siro. Infine, nelle prossime settimane è prevista la presentazione di tutte le Milan Academy alla presenza dei dirigenti rossoneri.

Per maggiori informazioni si possono contattare i seguenti numeri telefonici: 348.3390717 (Alessandro), 339.5602640 (Fortunato), 338.1708074 (Francesco).