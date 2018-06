Catanzaro, concerto di fine anno per gli alunni dell’IC CZ Est: “Tutti insieme all'unisono”

Il percorso scolastico 2017 -2018 degli alunni dell'IC CZ EST diretto da Flora Alba Mottola si è concluso presso l'Auditorium "Casalinuovo" di Catanzaro con una simbolica Manifestazione Canora: "Tutti insieme all'unisono" Concerto di fine anno, promosso dall'Istituto sotto forma di lavoro progettuale pluriennale e diretto dalla docente Teresa Bianco.

L'IC Catanzaro EST, a partire dall' a.s. 2014/2015, ha stabilmente inserito nella programmazione settimanale l'ora di musica in tutte le classi della scuola primaria, a cura di docenti abilitati all'insegnamento dell'Educazione e della pratica musicale negli ordini di scuola superiori.

La manifestazione di fine anno, momento di festa e comunione spirituale, è il punto di arrivo di un certosino, capillare lavoro di sensibilizzazione al linguaggio ed alla pratica musicale dedicato a tutti i bimbi e le bimbe del nostro Istituto e durato per l'intero anno scolastico. E' con immensa gioia che in questo momento conclusivo le famiglie, i docenti, gli allievi protagonisti tutti partecipano "coralmente" della magia e della genuina meraviglia che un poderoso coro composto da centinaia di elementi sprigiona. Gli occhi di docenti, genitori, allievi sprigionano la luce nuova ed irripetibile concessa dall'esperienza unitaria e trascendente di essere insieme nella musica e nel canto.

Sensibile attenta accurata la direzione corale di Teresa Bianco che da anni opera in tale direzione realizzando una rete capillare di interconnessione fra plessi per la creazione di un Coro d'Istituto nel quale converge l'individualità di ciascuno, ma anche il senso dell'identità di appartenenza.

La progettualità si è satellizzata intorno ad un organigramma complesso che ha previsto due fasi: - nella prima si è realizzata una preparazione selettiva plesso per plesso del repertorio canoro; una seconda fase in cui l'organigramma è stato oculatamente integrato e completato dagli inserimenti di performance individuali di testi da solisti o esibizioni di balli eseguiti da alunni di tutti i plessi.

Il repertorio canoro in linea tassonomica ha rispettato le potenzialità vocali degli alunni dei diversi ordini di scuola, pertanto ha annoverato nella sua scaletta brani di semplice musicalità e vocalità ma anche brani di accentuata difficoltà per giungere a testi di vocalità e timbrica intensa ed elevata. Le canzoni eseguite all'unisono sono state alternate dalle esibizioni soliste o in gruppo. Questo ha permeato la manifestazione di una suggestiva atmosfera per la particolare partecipazione emotiva impressa dagli alunni che non hanno vissuto l'esperienza in modo competitivo ma emulandosi vicendevolmente e applaudendo ciascuno il lavoro dei diversi plessi. E questo senso di integrazione e solidarietà l'ha forse rappresentato trasversalmente il traguardo più bello.

Il Coro ha rappresentato egregiamente ogni testo scelto coinvolgendo emotivamente il pubblico presente e creando una magica atmosfera di collaborazione e comunione scolastica fra docenti e figure genitoriali in un clima di collaborazione e confronto culturale e didattico- educativo.

Il Concerto "Tutti insieme all' unisono" ha rappresentato egregiamente le diverse tendenze e inclinazioni degli alunni ma rendendoli accomunati da un linguaggio universale che è quello della musica, espressione di libera interiorità, di evocazioni intime dell'animo, di libertà del corpo e della mente e soprattutto comunicazione universalmente comprensibile. L' IC CZ EST ringrazia il Comune di Catanzaro per il patrocinio concesso, il consigliere Marco Polimeni che è intervenuto in rappresentanza della Giunta e del Sindaco Sergio Abramo, tutti coloro che hanno permesso la buona riuscita della manifestazione.