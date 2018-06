Campagna estiva di promozione e sensibilizzazione al dono del sangue. Domani in Cittadella la presentazione

Domani, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore, Avis Regionale Calabria darà avvio alla Campagna di Promozione e Sensibilizzazione al dono del sangue – estate 2018, attraverso la presentazione di uno spot realizzato grazie alla preziosa e generosa collaborazione del Crotone Calcio, una cui rappresentanza sarà presente per l'occasione.

Anche quest'anno le sedi Avis vogliono tenersi pronte a rispondere ad un'eventuale emergenza estiva, gestendo al meglio la carenza tipica del periodo.

Diventa necessario, dunque, promuovere e potenziare una campagna di sensibilizzazione alla donazione al fine di supportare le strutture avisine che, di concerto con quelle pubbliche trasfusionali, si sono già attivate con la predisposizione di raccolte straordinarie, in aggiunta a quelle già programmate.

La conferenza stampa prevista per la presentazione della Campagna estiva si terrà alle ore 11.00 presso la Cittadella Regionale e sarà introdotta dal Presidente Regionale Avis, Rocco Chiriano. Alla stessa prenderanno parte numerosi dirigenti associativi, esponenti della Regione Calabria e, come già indicato, una rappresentanza del Crotone Calcio. Interverrà, inoltre, il Prof. Francesco Pira Sociologo, Docente di Comunicazione e Giornalismo dell'Università di Messina e Consulente per la Comunicazione di Avis Regionale Calabria.

Per lo spot presentato, dal titolo "Un piccolo gesto...un Grande Gesto – prima di andare in vacanza...FALLO ANCHE TU", si esprime sincera gratitudine di tutto il mondo avisino calabrese al Crotone Calcio, che ha prestato la propria disponibilità alla realizzazione del video.

Il messaggio che Avis Calabria vuole lanciare, attraverso il coinvolgimento di giovani vicini allo sport ed in particolare al mondo del calcio, è originale ed evidenzia il carattere multiculturale della donazione di sangue, un gesto che può definirsi senza confini.

Ancora una volta vogliamo sottolineare che un gesto apparentemente piccolo riveste Grande importanza per quanti traggono sostegno e "nuova vita" nel riceverlo.

Ai donatori periodici che in modo anonimo, volontario e gratuito e soprattutto costante si offrono a quanti ne hanno bisogno, manifestiamo la più sentita gratitudine per il loro gesto ed al tempo stesso, rivolgiamo loro l'invito a recarsi ancora una volta, prima di andare in vacanza, presso la sede AVIS più vicina.