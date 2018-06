Si terrà a Gizzeria la Prima Edizione del Premio internazionale di poesia e

letteratura dedicato alla memoria dell'Insegnate Marietta Parlati. Il concorso letterario

(organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Gizzeria, e con la

collaborazione dell'Associazione Sharing Project) è promosso dal Centro Studi Futura,

nell'ambito dell'attività di servizio civile nazionale. Presidente del premio è la dott.ssa

Rosaria Mastroianni Ianni, giovane donna impegnata culturalmente che crede fermamente

che sia la cultura ad attivare il turismo. Difatti, tra gli obiettivi che ci si propone vi è proprio

quello di investire in turismo culturale. Il premio vanta eminenti giurati e intellettuali di

indiscusso spessore. È aperto a tutti gli scrittori italiani e stranieri, i quali possono

partecipare senza sostenere alcuna spesa di iscrizione. Ben 1.800 euro di premi sono stati

destinati per i primi tre classificati delle tre sezioni. (Sezione A: poesia inedita in lingua

italiana a tema libero; sezione B: poesia in vernacolo a tema libero; sezione C: Racconto

breve a tema libero). Inoltre, la giuria assegnerà un premio speciale dedicato alla memoria

di Fabio Zaffina (ragazzo di intelligenza vivissima che perse la vita alla giovane età di 21

anni in un tragico incidente stradale) ed un ulteriore premio speciale sarà dedicato alla

memoria di Italo Palmieri (poeta e scrittore gizzeroto) e sarà conferito dal Centro Studi

Futura.

Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 31 Luglio 2018 al seguente indirizzo di

Posta Elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . In alternativa, le opere

potranno essere spedite tramite posta prioritaria al seguente indirizzo: Palazzo della Cultura,

Via Cairoli vico I°, 88040, Gizzeria (CZ). Le modalità di partecipazione al Concorso sono

riportate sul bando pubblicato sul sito del Centro studi Futura:

http://www.futuracentrostudi.org e sulla pagina ufficiale Facebook

https://www.facebook.com/Concorso-letterario-Marietta-Parlati.

La cerimonia di premiazione si svolgerà i primi di settembre nel comune di Gizzeria