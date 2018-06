Catanzaro, recupero stazione Sala: Abramo ascolta proposte associazioni

"Aprire un tavolo di lavoro con i deputati e l'amministrazione di RFI - gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale – per porre all'attenzione del Governo nazionale la richiesta di fondi per la riattivazione del servizio ferroviario nella storica stazione di Catanzaro Sala". E' questa la volontà condivisa in occasione dell'incontro tenutosi a Palazzo de Nobili tra il sindaco Sergio Abramo, il presidente della Camera di Commercio, Daniele Rossi, e i rappresentanti delle associazioni che nelle scorse settimane hanno presentato una proposta mirata a rendere nuovamente fruibile la tratta ferroviaria Catanzaro Lido - Settingiano attraverso la stazione di Sala.

"Dopo aver analizzato le soluzioni individuate dalle associazioni per ridare nuova linfa alla stazione di Sala – ha detto Abramo – non posso che confermare la mia disponibilità a garantire il sostegno istituzionale della città a un progetto che deve essere valutato da Trenitalia e che necessita, a ogni modo, di un approfondito studio tecnico e di un'adeguata copertura economica per essere realizzato. Tengo a specificare che i lavori già in corso del "pendolo" e l'Accordo di programma sul sistema metropolitano che sarà firmato venerdì prossimo, insieme alla Regione Calabria e alla Provincia, non sono in alcun modo ostativi e confliggenti con un progetto di questo genere che, se dovesse essere finanziato, potrebbe contribuire a rivitalizzare un punto di snodo strategico per i collegamenti da e verso il Capoluogo. Mi auguro, dunque, che la proposta delle associazioni possa incontrare l'interesse attivo dei parlamentari catanzaresi, e non solo, al fine di avviare nelle sedi preposte un'interlocuzione con RFI e dare ascolto alle istanze della cittadinanza". Daniele Rossi, a margine dell'incontro, ha evidenziato che "si è riscontrata piena condivisione nel riconoscere come potenzialmente utile alla città un progetto del genere, senza dimenticare che con l'accordo di programma si darà il definitivo via ad un piano dei trasporti che si annuncia capace di influire pesantemente sul sistema di mobilità urbana ed extraurbana di Catanzaro. In ogni caso, la discussione e le proposte sono sempre ben accette perché fanno capire che c'è una cittadinanza attiva, che guarda alla propria città con passione e interesse".