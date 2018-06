La Fidapa Catanzaro in visita al Mulinum di San Floro

"Mulinum: dove il grano diventa farina e la farina un prodotto da forno": speciale appuntamento per la FIDAPA Catanzaro, che domenica pomeriggio dalle 18.30, si è ritrovata presso il Mulinum di San Floro (in contrada Torre del Duca). All'origine delle iniziative della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, la promozione della donna verso una partecipazione più attiva e consapevole alla vita sociale e politica della comunità. Occasioni come questa, altro non fanno che rinsaldare la presenza reale della federazione, nell'ambito socioculturale del territorio.

Trascinate da profumi e sapori inconfondibili, le socie fidapine sono state accompagnate in una suggestiva escursione, organizzata al fine promuovere la realtà del primo mulino a pietra naturale calabrese. Scenario eccezionale,dunque, San Floro, borgo alle porte del Capoluogo, con visita guidata del mulino e dell'orto adiacente, a cura del suo fondatore, Stefano Caccavari. A fare da epilogo, la cena sociale, con degustazione delle specialità del luogo.