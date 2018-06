"Grande soddisfazione per lo strepitoso risultato elettorale conseguito: i cittadini di Curinga hanno chiaramente espresso la voglia di cambiamento della nostra comunità". E' quanto afferma il dott. Vincenzo Serrao, eletto sindaco di Curinga con 2363 voti ed il 56,83% dei consensi.

"La schiacciante vittoria elettorale conseguita – prosegue il neo sindaco - testimonia la grande determinazione dei cittadini e della lista 'Insieme Possiamo'. Per Curinga è arrivato il momento della responsabilità, della corretta gestione delle risorse pubbliche e della buona amministrazione. E' una vittoria che da una parte premia la proposta, le persone e le idee e dall'altra respinge polemiche strumentali e vecchi modi di fare politica che non ci appartengono. Mi accingo ad affrontare questo percorso con entusiasmo, passione e amore verso questo meraviglioso territorio".

"Sarò il sindaco di tutti, le porte del Comune saranno aperte ai cittadini. Curinga – conclude il sindaco eletto Vincenzo Serrao – avrà un'amministrazione pronta a servire i cittadini e a valorizzare e capitalizzare al meglio le risorse del territorio".

