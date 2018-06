E' stato organizzato dalla Scuola forense del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catanzaro, in collaborazione con la cattedra di Diritto ecclesiastico e canonico dell'Università Magna Graecia, il Convegno di studi sul tema "Il ruolo degli avvocati nella cittadinanza globale: il dialogo interculturale, fra diritto e deontologia". L'iniziativa è stata moderata dall'avv. Luigi Mariano Guzzo, docente a contratto di Beni ecclesiastici e beni culturali all'Università Magna Graecia. Dopo l'introduzione dell'avv. Leo Pallone, direttore della Scuola forense, si sono alternate le lezioni magistrali dei professori Salvatore Berlingò, rettore dell'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, e Antonino Mantineo, ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico all'Università Magna Graecia. Il prof. Berlingò ha parlato di "Diritto, interculturalità e prospettive di sviluppo per le professioni legali, tra mondializzazione delle periferie e società plurali", declinando in tal modo il tema della giuridicità e del ruolo degli avvocati nel contesto di una società multi-culturale e multi-religiosa. Il prof. Mantineo, invece, si è soffermato su "Laicità, libertà religiosa e dialogo interculturale nella Costituzione italiana" presentando, quindi, il tema della laicità interculturale alla luce dell'architettura costituzionale dell'ordinamento italiano.

