Si terrà il 22 e 23 giugno prossimi, all'Università Magna Graecia di Catanzaro, il convegno "Patologia dell'equilibrio nell'anziano: dalle basi fisiopatologiche all'approccio multispecialistico" organizzato dal prof. Giuseppe Chiarella, direttore dell'U.O. di Audiologia e Foniatria e del centro di riferimento regionale per gli Impianti Cocleari e le patologie ORL dell'A.O.U. Mater Domini.

I disturbi di equilibrio nell'anziano costituiscono un problema maggiore di salute pubblica, importante dal punto di vista epidemiologico e per la loro connessione con la qualità della vita, essendo direttamente correlati al rischio di caduta e alle sue gravi conseguenze, oltre che invalidanti di per se.

Questo evento crea l'occasione per fare incontrare tutte le figure sanitarie coinvolte: saranno presenti i più importanti esperti di disturbi dell'equilibrio da tutta Italia insieme a Specialisti delle altre branche della Medicina interessate: dalla Geriatria alla Medicina fisica e riabilitativa, comprendendo la Neurologia, la Medicina Interna, l'Oculistica, la Psichiatria, i diversi livelli della Medicina d'urgenza, dal 118 al pronto soccorso, la Medicina Generale, la Diagnostica per immagini, eminenti Colleghi della Università Magna Graecia e da tutta la Regione interverranno insieme anche ai rappresentanti del Terzo Settore per chiarire ed indicare le modalità di un approccio multidisciplinare.

Il convegno è accreditato per la formazione ECM per tutte le categorie mediche e per molte categorie delle professioni sanitarie, appuntamento dunque il 22 e 23 giugno, all'Università Magna Graecia di Catanzaro.

Per informazioni: Symposia meeting & congress 0961061212 o scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.