Catanzaro, Concolino: "Reddito inclusione esteso ad altri beneficiari"

n seguito all'approvazione della legge di bilancio 2018 il Reddito di Inclusione sarà esteso ad una più ampia platea di beneficiari. Lo rende noto l'assessore alle politiche sociali, Lea Concolino, evidenziando che "ora per coloro che vorranno presentare domanda per il REI è prevista solo la valutazione dei requisiti relativi al reddito e non più di quelli legati alla composizione del nucleo familiare (la presenza in famiglia di un minore, una persona con disabilità, una donna in stato di gravidanza o un disoccupato over 55)".

"Inoltre, il massimale annuo riferito alla componente economica del ReI è stato incrementato da luglio del dieci per cento: per i nuclei familiari con 5 o più componenti il beneficio passa da 485 a circa 534 euro mensili. L'Inps ha precisato che l'abrogazione dei requisiti vale a partire dalle domande presentate dall'1 giugno 2018 e che è disponibile il nuovo modulo cartaceo scaricabile anche dal portale del Comune, all'indirizzo www.comunecatanzaro.it, area tematica "Politiche sociali". L'INPS ha precisato, infine – conclude Concolino - che tutte le domande di REI presentate nel corso del 2018 e fino al 31 maggio, che non sono state accolte per la sola mancanza dei requisiti familiari, saranno sottoposte a riesame di ufficio, con la sola verifica dei requisiti di reddito alla data dell'1 giugno 2018".