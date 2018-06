Coni Calabria, Giornata Nazionale dello Sport: "L'unione fa la forza"

Ha riscosso molto successo la XV edizione della Giornata Nazionale dello Sport, tenutasi domenica 3 Giugno 2018, presso il Lungomare Falcomatà, movimentando l'intero contesto metropolitano di Reggio Calabria.

Organizzazione impeccabile grazie alla minuziosa cura dei dettagli da parte del Delegato Provinciale di Reggio Calabria, Marisa Lanucara, supportata come sempre dallo staff tecnico che si è adoperato al fine di ottenere una giornata meravigliosa all'insegna dello sport; quello sport che, in tutte le sue forme, ha strappato sorrisi tra gli innumerevoli partecipanti, motivati, appassionati e moralmente propensi a fondersi con la forza dirompente intrinseca nei valori della buona pratica sportiva.

Diverse edizioni che si susseguono e uno sport che si adatta ai cambiamenti, sfruttando la lungimiranza di Marisa Lanucara e del suo staff, dinamico e operativo sotto tutti i punti di vista, pronto ad alimentare la cultura sportiva fondamentale per crescere insieme.

Un Lungomare tinto di sport che ha visto, tra gli altri, il tocco antico delle 500 d'epoca, la maestosità dei falchi addestrati, il dinamismo delle attività delle forze dell'ordine e il susseguirsi di tutti gli stand delle FSN e DSA ai quali si porge il ringraziamento della realtà sportiva reggina.

Giornate Nazionali dello Sport, organizzate anche nel resto della Calabria nei contesti di Gerace, Locri, Cittanova, Paola, Cirò Marina, Crotone, Catanzaro, Soverato e Vibo Valentia per le quali è stata imprescindibile l'intera macchina CONI, presieduta da Maurizio Condipodero, il quale, accompagnato dal Segretario Regionale Walter Malacrino ha voluto presenziare, in un vero e proprio tour dello sport, in alcuni contesti in cui si è realizzata la manifestazione, gratificando l'operato, la passione, la perseveranza e la determinazione di tutti gli organizzatori, dai CONI Point, ai Delegati Provinciali, dai Fiduciari Locali a tutti i presidenti di FSN e DSA.