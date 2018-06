In fiamme container in cantiere a Catanzaro: ipotesi pista dolosa

Squadre dei Vigili del Fuoco della sede Centrale di Catanzaro sono intervenute in via Stretto Antico fronte Scuola Media Casalinuovo nel quartiere Lido del comune di Catanzaro per un incendio

divampato all'interno di un cantiere di uno stabile in costruzione.

Le fiamme hanno interessato un container adibito a deposito attrezzature e materiale vario.

Panico tra gli abitanti della zona ma non si registrano persone ferite o intossicate.

Dalle prime valutazioni effettuate dal personale vigilfuoco la natura dell'incendio risulterebbe di natura dolosa ma, ulteriori accertamenti in atto.