"Il cornicione pericolante è stato messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco e dal personale dell'ufficio tecnico di Palazzo De Nobili oggi stesso. Nei prossimi giorni si procederà alla redazione di una perizia, con relativo reperimento dei fondi, per la completa sistemazione del cornicione e di altre eventuali situazioni di pericolo. Le condizioni dei servizi igienici dell'edificio erano già note sulla base delle segnalazioni ricevute dai servizi sociali del Comune, tant'è che il settore gestione del territorio aveva predisposto l'appalto, che dovrebbe essere espletato domattina, per il rifacimento degli stessi servizi. I lavori verranno eseguiti in circa un mese. La situazione di criticità del cornicione è subentrata in un secondo momento. Nei prossimi giorni, infine, secondo il crono-programma stilato dal settore igiene ambientale, si procederà alla disinfestazione e deblattizzazione dell'area".

