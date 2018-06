Il 10 maggio scorso, una trentina tra professori di musica e alunni della scuola media di Gimigliano dovettero rinunciare a partecipare ad un concorso musicale a Maida. Qualcuno, infatti, si era diverto a forare gli pneumatici di due pullman scolastici predisposti per la circostanza. Adesso, i carabinieri di Gimigliano hanno identificato e denunciato il presunto autore di quel gesto. Il movente, secondo gli investigatori, è da inquadrarsi in un ambito squisitamente veniale. L'uomo, un dipendente infedele, avrebbe agito per gelosia, diritti che riteneva calpestati e insofferenze varie.

