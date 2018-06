Coni Catanzaro, successo per la Giornata Nazionale dello Sport

Tantissimi partecipanti, numerose discipline sportive coinvolte, famiglie e giovani assoluti protagonisti. E' estremamente positivo il bilancio finale della Giornata nazionale dello Sport organizzata a Catanzaro e Soverato dal Coni provinciale con l'obiettivo di promuovere e diffondere tra i giovani la pratica sportiva.

Una festa dello sport quella andata in scena nel capoluogo calabrese e nella splendida località dello Ionio che ha coinvolto ragazzi, sportivi e appassionati nel segno della partecipazione e della natura. Quest'ultimo, infatti, è stato il fattore trainante dell'intera giornata che non a caso si è svolta nel Parco della Biodiversità di Catanzaro e sul lungomare soveratese.

Tante le federazioni e le discipline coinvolte, calcio, pallacanestro, ginnastica, pugilato, ciclismo, tennis, judo, kung-fu e wu-shu. Spazio anche al fitness, al soft air, alle arti sportive medievali e alla Sics - Cani da salvamento. A Soverato, invece, a farla da padrone sono stati gli sport da spiaggia, beach basket, beach tennis, il calcio e il nuovo beach handball.

"Siamo molto soddisfatti per la riuscita della Giornata, - afferma il delegato provinciale del Coni Catanzaro, Giampaolo Latella - per l'alta partecipazione e per il gradimento da parte di famiglie, società, federazioni ed enti di promozione. Abbiamo celebrato lo sport nella sua accezione più alta e nobile, cioè come strumento di socializzazione e opportunità di crescita individuale e collettiva. Al contempo, - conclude Latella - in linea con gli orientamenti dell'Agenda 2020, abbiamo coniugato la promozione della pratica sportiva con il rispetto dell'ambiente e l'impegno per la costruzione di una società più sostenibile e a dimensione d'uomo".