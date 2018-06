Dichiarazione del sindaco Abramo:

"Ho seguito il dibattito lanciato negli ultimi giorni in merito alla proposta di riattivazione della tratta ferroviaria Catanzaro Lido-Settingiano che passa attraverso la storica stazione di Sala. Ai parlamentari Cinque Stelle – Granato, Parentela e D'Ippolito – che hanno richiamato la mia attenzione su questa proposta voglio ricordare che un'eventuale iniziativa di questo genere è di competenza di Trenitalia e del Governo Nazionale. Prendendo atto della disponibilità mostrata al riguardo, invito i parlamentari a promuovere un tavolo tecnico e politico con Trenitalia e il competente ministero delle infrastrutture, oggi guidato da Cinque Stelle, al fine di sottoporre tale esigenza nelle sedi preposte e valutarne la fattibilità. Se riuscissero a portare avanti fino in fondo questa iniziativa, sarei disponibile naturalmente a condividere l'impegno istituzionale e, una volta ottenuto un risultato concreto, a rivedere la natura dell'intervento per la stazione di Sala inserito nell'Accordo di programma che sarà firmato giorno 15 giugno insieme alla Regione e alla Provincia. E' previsto, infatti, che la stazione di Sala diventi nuova sede di Ferrovie della Calabria. In mancanza di altre soluzioni concrete e tangibili, non è possibile infatti lasciare la storica stazione cittadina abbandonata al degrado. Tuttavia, l'Accordo non è un testo immodificabile, per cui sarò pronto, davanti ad una seria assunzione di impegno, a valutare una diversa articolazione dell'intervento per la stazione di Sala. Invito, ad ogni modo, i parlamentari Cinque Stelle e i rappresentanti istituzionali di ogni estrazione politica a partecipare ai lavori del Consiglio comunale del 15 giugno per discutere delle possibili linee d'azione da intraprendere per lo sviluppo della città".