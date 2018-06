Oliverio accoglie l’invito a partecipare al Consiglio comunale di Catanzaro

Il Presidente della Giunta regionale Mario Oliverio nei giorni scorsi ha incontrato il Sindaco di Catanzaro Sergio Abramo e ha interloquito con i consiglieri di opposizione incontrando anche una loro rappresentanza. Sulla richiesta di partecipazione ad un Consiglio Comunale il Presidente Oliverio ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"Ho accolto con interesse l'invito del Sindaco Sergio Abramo per partecipare ad una seduta del Consiglio Comunale di Catanzaro sull'attività svolta dalla Giunta regionale che ha programmato importanti investimenti per consentire alla città di svolgere il ruolo di capoluogo regionale.

La Giunta regionale, fin dall'inizio, ha lavorato per programmare uno sviluppo urbano della città di Catanzaro a partire dal recupero e rilancio di un cantiere strategico, come quello della Metropolitana, oggi in fase di piena attuazione.

La concreta attività di governo della Giunta, spesso accompagnata da incomprensioni, si è particolarmente intensificata nell'ultimo anno. Si raccolgono oggi i risultati di precise scelte programmatiche messe in atto in questi anni.

Nel "Cantiere Calabria", la città di Catanzaro ha un ruolo centrale, quello che spetta alla città capoluogo della Regione.

Il Consiglio Comunale al quale sono stato invitato segna una novità e potrà costituire un'utile occasione per illustrare più diffusamente i programmi e i progetti della Giunta regionale. Tante opere che contribuiranno a realizzare importanti risultati in direzione della crescita e dello sviluppo infrastrutturale del territorio.

La sede del Consiglio Comunale, peraltro è la più idonea per consentire a tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione, ed alle rappresentanze sociali di partecipare con le proprie idee e programmi al fine di arricchire ulteriormente le scelte programmatiche della Giunta Regionale per la città e l'intera area urbana".