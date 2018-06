Catanzaro, Gironda: "Presto interventi diserbo in Via Siciliani"

"In breve tempo verrà eliminata la situazione di degrado nella quale versa il verde pubblico in via Luigi Siciliani e nelle sue traverse".

Lo ha affermato il consigliere comunale di Officine del Sud, Francesco Gironda, che si è fatto interprete delle segnalazioni ricevute dai residenti.

"Insieme all'assessore Cavallaro e ai dipendenti dell'assessorato all'ambiente – ha aggiunto il consigliere - abbiamo condiviso la necessità di intervenire al più presto per effettuare un'operazione di diserbo nell'area di via Siciliani. So bene che la situazione del verde pubblico in tutta la città è in uno stato di precarietà che, si spera, possa essere debellato nel minor tempo possibile puntando sull'efficienza della ditta che è subentrata nell'appalto. Ma, d'altro canto, è ugualmente fondamentale predisporre alcuni interventi nelle situazioni più urgenti qual è quella di via Siciliani, nella quale il Comune sta lavorando per risolvere tante altre piccole problematiche che sono state segnalate dai residenti".