Catanzaro, il 15 giugno riunione accordo programma su sistema metropolitano. Gallo: "Grande momento di politica"

"Sarà un momento di grande rilevanza politica quello che si terrà in occasione del Consiglio comunale convocato in seduta straordinaria il prossimo 15 giugno per la firma dell'Accordo di programma tra Comune, Provincia e Regione Calabria sul sistema metropolitano". Lo afferma la vicepresidente del Consiglio comunale, Roberta Gallo.

"Un'intesa – prosegue - che arriva a coronamento di un intenso e proficuo lavoro portato avanti dal sindaco Sergio Abramo e dal consigliere regionale Domenico Tallini i quali hanno intavolato con la Regione Calabria una sinergia significativa al fine di destinare ingenti fondi necessari per potenziare il sistema dei trasporti e dei parcheggi del Capoluogo. Un programma di interventi che contribuirà a rendere più efficienti i principali snodi di interscambio urbani a supporto della futura metropolitana di superficie, opera che cambierà il volto della mobilità nella città di Catanzaro ricucendo le distanze tra i quartieri. Il Consiglio comunale, nel giorno in cui è prevista la firma dell'accordo, rivestirà dunque un ruolo importante al fine di avviare una discussione partecipata e propositiva sui contenuti di quella che è una pagina di buona amministrazione in un confronto diretto con i vari altri attori coinvolti ad ogni titolo. L'assise comunale si conferma, quindi, la sede istituzionale idonea in cui rappresentare le istanze del Capoluogo di regione e dare voce ai bisogni della comunità che sarà diretta beneficiaria dell'importante accordo. La seduta del 15 giugno – conclude Gallo - sarà, dunque, l'ulteriore dimostrazione di quella politica che l'amministrazione Abramo ha sposato mettendo al centro l'impegno mirato ad intercettare e investire significative risorse per migliorare la qualità dei servizi della nostra città".