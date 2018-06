Catanzaro, messa a norma edifici scolastici: Comune partecipa a bando del Ministero

Il comune parteciperà all'avviso pubblico del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il finanziamento degli interventi di adeguamento antisismico degli edifici scolastici di sua competenza ricadenti in zona sismica 2. Lo ha deciso la giunta accogliendo la proposta del settore grandi opere, diretto da Gennaro Amato e relazionata dall'assessore Franco Longo. L'obiettivo, dunque, dell'amministrazione di palazzo de Nobili, è quello di mettere in sicurezza gli edifici che ospitano le scuole della città di pertinenza comunale attingendo a tutte le fonti di finanziamento che si rendono disponibili.

E' questo uno degli obiettivi prioritari del sindaco Abramo e della sua giunta, mirato a rendere gli edifici scolastici sicuri e funzionali all'attività di formazione delle nuove generazioni. Nella richiesta rientrano la scuola media di Siano, la Casalinuovo e la San Michele, oltre agli stabili sedi della scuola elementare del Bambinello Gesù e Sant'Anna. In totale, l'ammontare del finanziamento, è di circa un milione e trecento mila euro. L'amministrazione, quindi, ha deciso di candidarsi al finanziamento per la verifica di vulnerabilità sismica e per la progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico, dando mandato al dirigente Amato, di attivare le procedure per la partecipazione all'avviso pubblico.