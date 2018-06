Catanzaro, poco meno di 1 mln per adeguamento sismico scuola "Mattia Preti": soddisfatto Cardamone

"Sono stati stanziati 950.000 euro per realizzare i lavori di adeguamento antisismico della scuola primaria Mattia Preti, in via Molise, quartiere Santa Maria".

Lo ha annunciato il vicesindaco, Ivan Cardamone, sottolineando come la Regione abbia garantito il definitivo ok al progetto di riqualificazione presentato da Palazzo De Nobili.

"Questo corposo finanziamento regionale consentirà all'amministrazione Abramo di garantire un altro importante tassello nel più ampio disegno di riqualificazione e potenziamento dell'edilizia scolastica di propria competenza", ha affermato ancora il vicesindaco, "un lavoro che il sindaco e la sua maggioranza di governo stanno portando avanti da anni, recependo le risorse, predisponendo i progetti e realizzando le opere. Le scuole a Lido già riqualificate da un pezzo, o quella di via Forni che riaprirà i battenti entro l'inizio dell'anno scolastico sono esempi ben visibili a tutti e per i quali vanno dati meriti ben precisi allo stesso sindaco Abramo, che pure su questo versante ha voluto riservare attenzione e risorse dell'apparato amministrativo".

Il progetto definitivo dei lavori presentato dal Comune ha ricevuto il secondo miglior punteggio nella graduatoria regionale della manifestazione d'interesse per la concessione di contributi finalizzati all'esecuzione di interventi di adeguamento sismico.

La comunicazione dello stanziamento delle somme è avvenuta con un decreto firmato lo scorso 29 maggio.

Il Comune dovrà adesso redigere la progettazione esecutiva e, subito dopo, la gara d'appalto per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori.

"Una volta espletate tutte le necessarie procedure burocratiche previste dalla legge – ha aggiunto Cardamone -, l'amministrazione Abramo potrà intervenire concretamente per aumentare la sicurezza di un importante plesso scolastico nel quartiere Santa Maria. I 950.000 euro ci consentiranno di rispondere in maniera puntuale e approfondita alle più recenti normative in materia antisismica".

Nello specifico, si potrà procedere con una serie di opere strutturali sull'edificio (incamiciature in cemento armato, placcaggi e fasciature, cerchiature etc.) per garantire allo stesso edificio "una risposta adeguata in relazione ad eventuali eventi sismici". Con i lavori verranno inoltre adeguati gli impianti antincendio, elettrico, di riscaldamento e idrico-sanitario.

"Si tratta di un intervento complesso ed esaustivo – ha concluso Cardamone –, fondamentale per garantire sicurezza, e anche comfort, a un presidio scolastico importante per Santa Maria qual è quello di via Molise".