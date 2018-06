Alla Cittadella regionale di Catanzaro riunione su "Antica Kroton"

Procedere alla sottoscrizione delle convenzioni in tempi brevi: è questo, è scritto in una nota del Comune di Crotone, l'obiettivo emerso dalla riunione che si è svolta negli uffici della Regione Calabria. Al tavolo direttivo hanno partecipato, per la Regione, il coordinatore Leone Pangallo e Domenico Antonio Schiava, per il MIBACT Salvatore Patamia e l'archeologo Alfredo Ruga, per il Comune di Crotone l'assessore Salvatore De Luca e Giuseppe Germinara, presente anche Tommaso Calabrò per l'Autorità di coordinamento del Piano di azione Coesione della Regione.

"Definire ogni aspetto in dettaglio - è scritto nella nota - al fine di sottoscrivere le convenzioni e farlo in tempi brevi per salvaguardare le risorse economiche destinate al Programma Antica Kroton: il tavolo direttivo non ha mostrato dubbi e per questo le parti presenti hanno proceduto ad adeguare, così come richiesto in precedenza dal Ministero, alcune schede, concludendo definitivamente il lavoro. Si tratta di adeguamenti che incidono sul piano formale e che delineano alcune competenze, come quella relativa alle attività di sorveglianza sulle operazioni di scavo che, naturalmente e per legge, spetteranno al Ministero con conseguente attribuzione anche delle risorse economiche. Il Comune di Crotone, evidenziando ulteriormente l'importanza strategica di questo progetto, ha deciso di aggiungere risorse proprie per completare alcune attività come ad esempio quelle di esproprio". "Apportate le modifiche richieste dal Ministero, redatte e completate le schede - prosegue la nota - si è sottoscritto il verbale che conclude questa fase del lavoro del Comitato Direttivo. Il passo successivo sarà la sottoscrizione contestuale di tutte le convenzioni, da ieri in corso di redazione. In conclusione dell'incontro è stato inoltre deciso di procedere, dopo la sottoscrizione delle convenzioni, alla costituzione di una struttura per monitoraggio della tempistica attuativa, per la quale in Ministero darà mandato all'Università, mentre il Comune utilizzerà la sua società controllata Crotone Sviluppo. La riunione rappresenta il momento conclusivo delle attività per le quali il Comitato Direttivo è stato costituito ed ora ha preso il via una fase esecutiva che produrrà la stesura delle convenzioni, e la sottoscrizione di queste - tutte contestualmente - in tempi brevissimi". "La riunione - ha dichiarato l'assessore De Luca al termine dell'incontro - ha consentito di definire le schede e procedere verso la sottoscrizione delle convenzioni, concludendo come previsto il percorso avviato. Procederemo ancora #unpassoallavolta e in modo spedito e puntiamo a concludere nel minor tempo possibile, tutto l'iter che porterà all'avvio operativo, all'apertura dei cantieri ed alla definitiva attuazione del Progetto Antica Kroton".