L'associazione "Universo Minori", guidata dalla dottoressa Rita Tulelli, ha condotto nel pomeriggio di oggi presso l'"Esaarco University" l'onorevole Angela Napoli per parlare di legalità, territorio e sviluppo ai ragazzi del Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" di Lamezia Terme, guidato dalla dirigente scolastica Teresa Goffredo. Tale evento è incastonato nel percorso di alternanza scuola-lavoro che la scuola sta attuando. Presenti tra i relatori anche la professoressa Gabriella Di Varano docente di lettere, il docente Franco De Fazio Referente Nazionale Fe.na.l.s Scuola e la dottoressa Rita Tulelli.

L'onorevole Napoli si è rivolta agli studenti dichiarando che troppo spesso ci si lascia abbindolare da ciò che è facile, quando si parla di 'ndrangheta la si deve chiamare con il proprio nome e cognome, si deve riflettere su ciò che ci circonda e il percorso intrapreso dalla scuola sulla legalità deve far distinguere quali sono i comportamenti giusti e quali non lo sono. Il messaggio lanciato ai giovani dall'onorevole è stato quello di agire legalmente e di pretendere di vedere rispettati i propri diritti solo attraverso il compimento dei propri doveri nel pieno rispetto delle regole.

La dottoressa Tulelli invece ha detto che non ci può essere il diritto al lavoro, all'istruzione, alla sicurezza, alla giustizia se non si sconfigge l'illegalità organizzata e si deve costruire una classe dirigente partendo dai banchi di scuola capace di tutelare il bene comune che si chiama legalità.