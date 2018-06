Lamezia, tutti in sella per inaugurare la pista ciclabile realizzata grazie al progetto Ambi

Appuntamento rispettato. Alle 10.00 di questa mattina nel plesso della scuola dell´infanzia di "Bella" a Lamezia Terme tutti ai nastri di partenza e via tutti in sella ad inaugurare la pista ciclabile per bambini realizzata grazie al baratto sociale previsto dal progetto Ambi. Da una lettura di bisogni all' innovazione sociale per favorire l´integrazione e immettere nel circuito scolastico quei bambini che per difficoltà linguistica ed economica sarebbero rimasti ai margini dell´accoglienza.

Con questo obiettivo sono state pensate ed attuate, infatti, le attività del progetto Accoglienza Mamme Bambini Immigrati (AMBI), realizzate in sinergia tra la Comunità Progetto Sud, l´Associazione Mago Merlino, la scuola dell´Infanzia "Bella" di Lamezia Terme e finanziate dalla Compagnia di San Paolo nell'ambito "Infanzia Prima".

«Famiglie e scuola per costruire insieme, fuori dagli steccati azioni e prodotti di fiducia e futuro» come sottolinea don Giacomo Panizza, presidente della Comunità Progetto Sud nel suo saluto di apertura.

«Una mattinata - per Maria Elena Godino, coordinatrice del progetto- ​che ha visto la partecipazione di tutti gli attori di una strategia di inclusione sociale innovativa che grazie ad un percorso di due anni ha confermando l´efficacia di questa azione sociale condivisa ».​

«Inauguriamo uno spazio di condivisione dove imparare le prime regole della sicurezza stradale e di convivenza civica che da oggi sarà a disposizione di tutti i piú piccoli della città di Lamezia Terme – conclude la Dirigente dell´IC Manzoni Augruso, Anna Primavera - e non solo dei bambini che frequentano questo plesso scolastico».

Sulle ruote dei loro tricicli, dono della comunità lametina, grazie ad un appello lanciato un mese fa dagli operatori di progetto e dalle maestre della scuola "Bella", i piccoli hanno gommato la nuova pista ciclabile e fatto festa scambiandosi reciprocamente azioni di fiducia per la costruzione di un futuro possibile.