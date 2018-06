Catanzaro, Gironda chiede a Provincia interventi di diserbo nel rione Cavita

Il consigliere comunale di Officine del Sud, Francesco Gironda, ha chiesto alla Provincia di effettuare il diserbo su un costone, di competenza dell'ente intermedio, che costeggia la traversa 5 di via Barlaam da Seminara, nel rione Cavita, in prossimità del centro polifunzionale della Polizia di Stato.

"Conoscendo la sensibilità del presidente dell'Ente intermedio, Enzo Bruno, sono sicuro che la Provincia, competente sul tratto in questione, saprà essere rapidamente efficace, come ha già dimostrato, per esempio, con il diserbo dell'ex istituto per sordomuti del quartiere Gagliano".

"Da oggi, lunedì 4 giugno, la nuova ditta che ha preso in gestione la cura del verde pubblico – ha proseguito Gironda -, ha cominciato gli interventi su tutto il territorio comunale e darà presto risultati efficaci su questo fronte che, purtroppo, riscontra diverse criticità per via dei problemi che hanno condotto alla rescissione del contratto con l'associazione temporanea di imprese che aveva vinto la gara d'appalto. Per questo, in attesa che la Verdidea entri a regime, e che l'impegno dell'assessore comunale Cavallaro dia i frutti che ci siamo prefissati, la sinergia fra gli enti è fondamentale per garantire servizi più efficienti e puntuali in favore dei cittadini".