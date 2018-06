L'istituto "L. Costanzo" di Decollatura si collega tramite Skype con base Concordia in Antartide

Per il secondo anno consecutivo, l'istituto d'Istruzione Superiore "L. Costanzo" di Decollatura, ha aderito al progetto "AUSDA - Adotta una scuola dall'Antartide", iniziativa di divulgazione scientifica promossa dal Piano Nazionale di Ricerche in Antartide.

Organizzato dall'Ing. Giuseppe Pugliano, docente dell' IIS "L. Costanzo, responsabile della sede dell'Istituto Professionale per Odontotecnici e per l'Agricoltura di Lamezia Terme e facente parte dello staff del Dirigente Scolastico Dott. Antonio Caligiuri, coadiuvato dal tutto il corpo docente del professionale di Lamezia Terme e in collaborazione con l' Istituto Comprensivo "Giovanni Nicotera", venerdi 01 giugno è stato effettuato, in videoconferenza, un collegamenti con la base di ricerca scientifica Italo-Francese Concordia, in Antartide.

Coordinati dai due tecnici Dott.ssa Elisabetta Burgo, dall'Ing. Francesco Pellegrino e dalla Dott.ssa Adele Irianni dell'Unità Tecnica Antartide (ENEA), appositamente arrivati da Roma, alla presenza della dirigente scolastica Dott.ssa Rosanna Bilotti, gli alunni delle due scuole, hanno avuto la possibilità di rivolgere ai ricercatori domande sulla spedizione Antartica.

La videoconferenza, che si è svolta presso l'auditorium dell' Istituto Comprensivo, ha rappresentano un'occasione unica ed esclusiva per ascoltare direttamente dalla voce di ricercatori di fama mondiale i racconti e i resoconti di tante esperienze e ricerche in Antartide. Gli alunni hanno avuto la possibilità di intervenire e rivolgere ai ricercatori domande e curiosità in collegamento diretto via internet.