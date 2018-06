Terza tappa del Tour di Cambiavento: Pistoia e Viale Isonzo

Prosegue imperterrito il giro nei quartieri da parte di Cambiavento e questa volta, dopo Gagliano e Pontepiccolo, è toccato a Pistoia e a Viale Isonzo. Si cambia zona, ma ciò che accomuna nord e sud, est ed ovest della città è la totale assenza dell'amministrazione. In questa area, una mancanza ancor più percepibile. Di sicuro Pistoia e Viale Isonzo sono quartieri particolarmente complessi ma con la stessa certezza si può affermare che l'amministrazione guidata da Abramo, dopo tanti anni al governo, non ha ancora adottato misure efficaci.

I famosi milioni del bando per il recupero delle periferie si concentreranno su sistemi di video sorveglianza, l'abbattimento dell'attuale pista ciclabile e qualche nuova strada. Costruire, inaugurare, tagliare nastri e abbandonare, sono questi i motti a cui questa gestione amministrativa ci ha abituati, e Pistoia e Viale Isonzo sono gli esempi storici forse più emblematici. Una realtà così difficile avrebbe il primario bisogno di centri di aggregazione e luoghi di integrazione sociale. Ma in questi decenni si è fatto finta di nulla. Nel corso della visita del consigliere Bosco e di altri componenti di Cambiavento non si è potuto non notare il trionfo dell'incuria, nessun riguardo per il verde e parchetti abbandonati. Per fortuna, il Comitato di quartiere, che ci ha esposto le tante criticità quotidiane dell'area, cerca per come e quanto possibile di sopperire alle assenze politiche ed amministrative.

Il carico dell'inclusione è stato addossato inesorabilmente sulle spalle degli abitanti della zona. Ci duole constatare che anche i nuovi interventi previsti non porteranno nessun beneficio sostanziale alle zone periferiche, essendo operazioni asettiche che mettono in secondo piano le persone. Ci dica Abramo con la sua intera amministrazione se l'interesse per alcune zone è limitato solamente ai periodi pre- elettorali.

È arrivato il momento di dire basta e di iniziare a concepire la politica diversamente partendo dalle esigenze delle persone tutte senza distinzione di sorta, non più dagli interessi di pochi, afferma una nota di Cambiavento