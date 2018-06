L´appuntamento per il taglio del nastro è lunedì 4 giugno 2018 alle ore 10.00 nel cortile della scuola dell´infanzia "Bella", nell´omonimo quartiere della cittá di Lamezia Terme.

Una cerimonia che inaugura un nuovo spazio pubblico per la Cittá e a cui parteciperanno i bambini a bordo dei loro tricicli accompagnati dalle maestre, dagli educatori e dai genitori che con loro hanno fatto un percorso di costruzione di fiducia e di gioco grazie al progetto AMBI (Accoglienza Mamme Bambini Immigrati), finanziato dalla Compagnia di San Paolo, nell'ambito "Infanzia Prima", che ha visto lavorare fianco a fianco la Comunità Progetto Sud -capofila dello stesso-, l´Associazione Mago Melino e la Scuola dell´Infanzia "Bella" che fa capo all´IC Comprensivo Manzoni Augruso di Lamezia Terme.

Una pista ciclabile per i piú piccoli, sulla quale inforcare le prime pedalate a bordo dei loro tricicli e imparare, giocando, le regole della sicurezza e dell´educazione stradale.

Un esperimento riuscito di innovazione sociale, che merita per questo di stare nella cinquina del premio Angelo Ferro istituito da Banca Sanpaolo e dalla Cassa di Risparmio del Veneto nel 2017 per valorizzare quelle realtà che hanno individuato soluzioni innovative per intercettare i nuovi bisogni sociali.

Programma - lunedì 4 giugno 2018 - Scuola dell´Infanzia "Bella" - Lamezia Terme (CZ)

Ore 10.00 taglio del nastro.

Saluti

Prof.ssa Anna Primavera – D.S. IC Manzoni Augruso

Don Giacomo Panizza – Presidente Comunità Progetto Sud

-Coreografia dei Bambini frequentanti la scuola dell´Infanzia "Bella" curata dalle Insegnati

-Intervento di un componete del corpo di Polizia Municipale della città di Lamezia Terme

-Esercitazione di guida con i bambini della scuola.