Catanzaro, scade il 31 maggio il termine per il pagamento della prima rata Tari 2018

L'ufficio tributi di Palazzo de Nobili ricorda che domani, giovedì 31 maggio, scade il termine per il pagamento della prima rata Tari (tassa rifiuti) per l'anno 2018. L'ufficio rimane a disposizione per il pubblico nei giorni e negli orari consultabili sul sito istituzionale dell'amministrazione all'indirizzowww.comunecatanzaro.it, area tematica "finanze e tributi-Tares/Tari".

