Catanzaro, a Pasquetta raccolta solo parziale della frazione organica

A causa della chiusura degli impianti di trattamento rifiuti convenzionati, giorno 2 aprile, lunedì di Pasqua, potrà essere effettuata una raccolta solo parziale della frazione organica.

Lo rende noto l'assessore all'igiene e ambiente, Domenico Cavallaro, specificando che il disservizio è causato dalla riduzione dell'orario di apertura degli impianti e dal contestuale blocco nei giorni festivi degli automezzi addetti al trasporto dei rifiuti. Martedì 3 aprile il servizio di raccolta proseguirà come da nuovo calendario.

"E' doveroso chiarire – ha spiegato l'assessore Cavallaro - che le cause del mancato ritiro dell'organico, come avvenuto in precedenza anche nelle festività natalizie, non sono imputabili all'amministrazione comunale, né al gestore del servizio di raccolta, bensì ad una insufficiente programmazione da parte della Regione Calabria. Comprendendo i disagi che i cittadini saranno costretti a subire, non posso che esprimere l'auspicio affinché al più presto, grazie al percorso avviato con la costituzione dell'Ato, Catanzaro possa intraprendere una direzione autonoma e sicuramente più efficiente per quanto riguarda la gestione dei rifiuti".