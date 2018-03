Catanzaro, Gironda: "Eseguiti lavori di diserbo e decespugliamento a Gagliano"

"L'amministrazione comunale ha completato le opere di diserbo, decespugliamento e pulizia delle strade nel centro storico del quartiere Gagliano. Si è trattato di un corposo intervento coordinato da Palazzo De Nobili, per cui devo ringraziare in prima persona il sindaco Sergio Abramo e l'assessore all'ambiente, Domenico Cavallaro, ed eseguito dalla Catanzaro servizi e della Si.Eco". Lo si legge in una nota diramata dal consigliere comunale di "Officine del Sud", Francesco Gironda.

"Un particolare ringraziamento devo rivolgerlo anche al caposquadra della Si.Eco., Rosario Murica, e alla sua equipe, che hanno svolto in maniera certosina un intervento fondamentale per restituire decoro a quella zona della città in un periodo molto importante, quello della Santa Pasqua, per tutti i fedeli. Con queste opere di diserbo e pulizia, per le quali sono stati impiegati anche diversi mezzi meccanici, fra cui uno spazzatore, l'amministrazione ha dato dimostrazione di quanto abbia a cuore il decoro e l'igiene nei quartieri".