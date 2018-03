Catanzaro, indice prezzi al consumo: rilevazione di marzo

A seguito della rilevazione dei prezzi al consumo per l'intera collettività( NIC), effettuata dall'ufficio statistica di palazzo de Nobili, l'indice complessivo della città è pari a 102 con una variazione tendenziale dello 0,9 ed una variazione congiunturale dello 0,5. L'analisi generale delle divisioni di spesa a livello congiunturale mostra aumenti per prodotti alimentari e bevande analcoliche (+1,8 %); bevande alcoliche e tabacchi (+1,5%); mobili, articoli e servizi per la casa (+0,7%); comunicazioni( + 0,5 %); servizi ricettivi e di ristorazione (+0,2%); trasporti (+0,1%); altri beni e sevizi (+0,1%); in diminuzione l'indice per abitazione, acqua, elettricità e combustibili ( - 0,3% ), ricreazione, spettacoli e cultura (-0,1% ). I dati, pubblicati integralmente sul sito del comune all'indirizzo www.comunecatanzaro.it, devono essere considerati provvisori in attesa della diffusione dei dati definitivi da parte dell'Istat.

Dettagli Creato Venerdì, 30 Marzo 2018 13:26