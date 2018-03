Catanzaro, aumento tasse universitarie "Magna Graecia": colloquio telefonico tra Amministrazione e rettore

Sulla vicenda dell'aumento delle tasse universitarie della "Magna Graecia", il sindaco Sergio Abramo e il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, hanno raggiunto telefonicamente il rettore dell'Ateneo catanzarese, Giovambattista De Sarro.

"Abbiamo espresso al rettore le nostre preoccupazioni in merito all'incremento della tassazione, una misura che potrebbe avere ricadute non indifferenti sull'economia di molteplici famiglie catanzaresi e non solo, ma che potrebbe anche ridurre l'appeal dell'Università del capoluogo in termini di iscrizioni al prossimo anno accademico".

Il sindaco e il presidente hanno ricevuto da De Sarro precise rassicurazioni sul decremento delle tasse universitarie a partire dal prossimo anno accademico. "È un primo passo avanti", hanno affermato.

Nonostante questo, Abramo e Polimeni chiedono al rettore uno sforzo ulteriore, finalizzato a fare il possibile anche per l'anno accademico in corso. "Alla luce del mancato utilizzo del fondo di finanziamento ordinario dell'Ateneo per il 2017, pari a circa 692mila euro, che avrebbe potuto essere fondamentale per spalmare le spese in carico agli studenti e alle loro famiglie, speriamo che De Sarro venga incontro alle esigenze dei tanti iscritti della "Magna Graecia" individuando e attivando ogni misura utile a ridurre e rateizzare le spese previste nel 2017".