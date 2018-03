"Abbiamo ricevuto dalla struttura regionali di Uneba, Anaste e Agidae una richiesta di rinvio dello sciopero in considerazione del fatto che le associazioni datoriali sono state convocate dal Commissario Scura nella giornata precedente lo sciopero provinciale del comparto sanità privata, ossia per il pomeriggio del 4 aprile". Lo rendono noto le segreterie territoriali di Catanzaro di Fp-Cgil, Cisl-Fp/Fisascat e Uil-Fpl in relazione allo sciopero della sanità privata in provincia.

"Con un nota unitaria - proseguono i sindacati - abbiamo rappresentato la nostra disponibilità ad un possibile rinvio dello sciopero solo a condizione di essere convocati, a seguire, dal Commissario Scura alla presenza dei Presidenti delle Associazioni datoriali. E' evidente che in mancanza di un riscontro positivo alla nostra richiesta non si potrà assolutamente prendere in considerazione nessun rinvio, poiché è da tempo che lamentiamo la mancata apertura di tavoli di raffreddamento e di confronto. Auspichiamo che la Prefettura di Catanzaro, da noi prontamente informata, si faccia garante della nostra richiesta".