Organizzato dall'associazione La Rete si terrà nei saloni della Casa delle Culture di Squillace il prossimo 7 aprile un'interessante tavola rotonda sulle nuove forme di ricettività diffusa.

La sempre maggiore attenzione dei turisti verso il territorio visitato volta alla riscoperta delle sue peculiarità, naturali storiche artistiche ed enogastronomiche, e la diffussione capillare di internet, che ha annulato la distanza tra la domanda e l'offerta turistica, hanno dato l'impulso al fiorire di una serie di iniziative economiche rivolta all'accoglienza dei questi turisti e quindi alberghi diffusi, case albergo, b&b e affittacamere che hanno rivitalizzato tanti borghi italiani, tant'è che nel 2017 l'ENIT ha stimato una crescita del turismo rurale e nei borghi con tassi a due cifre percentuali.

Partendo da questi dati si discuterà di queste nuove forme di ricettività diffusa, delle nuove piatttaforme di offerta turistica presenti su internet e come possano essere anche per Squillace e i borghi del comprensorio un'occasione per rivitilizzare i centri storici.

Interverranno, dopo l'introduzione del presidente dell'associazione e i saluti del Sindaco di Squillace Muccari e dell'Assessore comunale al turismo Ciciarello, la responsabile del dipartimento turismo Regionale alle attività ricettive extraalberghiere, un esperto commercialista, un operatore turistico, che al termine degli interventi saranno a disposizione per rispondere alle questioni poste dal pubblico.