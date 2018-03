"Gioventù Nazionale - si legge in una nota - cresce sul territorio, oggi rendiamo nota la nascita del circolo di Lamezia Terme che sarà guidato da Francesco Gigliotti, classe 1991.

Nei prossimi giorni seguiranno le iniziative che Gioventù Nazionale acresce inserito nel proprio programma provinciale e gli incontri con tutte le realtà territoriali".

E ancora: "Non sono di certo mancati i plausi da parte dei dirigenti territoriali di partito che non hanno mai smesso di credere nel progetto vincente di Gioventù Nazionale che, dopo il risultato delle scorse elezioni, vuole mettersi alla prova per rappresentare al meglio le istanze dei più giovani per il territorio".