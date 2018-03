Domani mattina alle 11 nella Sala Giunta della Provincia di Catanzaro la presentazione del Festival Savuci Art Experience

L'associazione Effetto Stendhal, dopo mesi di lavoro, ha costruito un Festival culturale ed artistico che si terrà presso Borgo Savuci sabato 14 aprile. Si tratta di un evento particolare che avverrà in un luogo rimasto abbandonato quasi mezzo secolo. Le associazioni residenti hanno, infatti, l'obiettivo di riportare vita in questo borgo attraverso una serie di iniziative culturali e la presenza di laboratori artistici aperti a tutti. L'iniziativa sarà presentata domani, giovedì 29 marzo, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella Sala Giunta di Palazzo di Vetro alle ore 11.

L'evento del 14 aprile inaugurerà la strada tracciata dalle associazioni e vedrà la partecipazione di diversi artisti e artigiani provenenti da molte regioni e prenderà il via dalle dieci del mattino. Ogni particolare dell'evento è stato curato nei dettagli, dal servizio navetta per il trasporto del pubblico al fine di renderne agevole l'afflusso fino alle esibizioni artistiche in programma tra cui seminari di yoga, corpi di ballo, ricca mostra di artigianato, uno spazio di vide arte, street art live painting e un esibizione musicale dei gruppi dal Salento e del gruppo Arangara alle ore 21. Saranno presenti stand enogastronomici e diverse attrattive, che renderanno l' idea di un evento unico.

L' obiettivo perseguito dagli organizzatori è quello di rilanciare e promuovere le attività culturali nel territorio della presila ponendo a centro l'idea di riportare in vita Borgo Savuci con l'arte e la creatività.