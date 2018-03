Catanzaro, M5S presenta il "Question time" del cittadino

Il Movimento 5 Stelle ha presentato, nel corso di una conferenza stampa a Catanzaro, il "Question time" del cittadino, una mozione con la proposta di dedicare trenta minuti di ogni Consiglio comunale del capoluogo per rispondere alle domande poste dai cittadini, fornendo loro la possibilità di una controreplica. "Si tratta - ha spiegato Serena Varano, attivista del M5S, candidata alle ultime elezioni amministrative - di una proposta a costo zero per l'amministrazione che migliorerebbe la vita dei catanzaresi attraverso una democrazia diretta e partecipata, perché consentirebbe ai cittadini di partecipare attivamente alla vita politica. Serve anche a spronare gli amministratori a fare meglio e a togliere ogni dubbio ai cittadini". I soggetti beneficiari del "Question time", secondo la mozione, sono i maggiorenni residenti nel territorio del comune e i non residenti, ma che esercitano stabilmente la propria attività di lavoro e di studio a Catanzaro. I destinatari, invece, il sindaco, la Giunta e il presidente del Consiglio comunale. "Per noi - ha aggiunto Serena Varano - è importante la trasparenza, perché c'è troppa distanza tra cittadini e istituzioni. Serve solo la volontà e trenta minuti dei consiglieri comunali per presentare la mozione che noi, non essendo in Consiglio, non possiamo avanzare".

Presenti alla conferenza i consiglieri Nicola Fiorita, Roberto Guerriero, Gianmichele Bosco e Sergio Costanzo, che hanno appoggiato la mozione. "La presenteremo subito - ha detto Fiorita - perché venga discussa al prossimo Consiglio. I motivi sono due: il primo è che a causa della legge elettorale, nonostante il numero di voti il M5S non ha una rappresentanza in Consiglio e credo debba essere sempre ascoltato e poi perché é una proposta valida nel contenuto visto che tutto il tempo dedicato ai cittadini non è perso ed è restituito alla città". Rispondendo alle domande dei giornalisti, gli attivisti hanno anche parlato della presenza dei parlamentari in Consiglio richiesta dal sindaco Sergio Abramo. "Si è trattato - hanno detto - di una richiesta non ufficializzata, che è rimasta in Consiglio. In passato non sono mancate le nostre richieste di dialogo col sindaco, spesso disattese. Paolo Parentela lo ha incontrato prima delle elezioni, ma certamente in futuro ci sarà un maggiore confronto soprattutto per la Sanità".