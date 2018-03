''Le professioniste e la rappresentanza nei ruoli istituzionali e negli organi societari''. Domani convegno FIDAPA Catanzaro

Si svolgerà domani, mercoledì 28 marzo alle 15.30 il convegno, organizzato dalla FIDAPA Sezione Catanzaro, "Le professioniste e la rappresentanza nei ruoli istituzionali e negli organi societari", nella sala convegni della Camera di Commercio di Catanzaro, sita in via Menniti Ippolito.

Introdotto e moderato dalla Presidente della Fondazione FIDAPA, Maria Candida Elia, l'incontro vedrà i saluti della Presidente del distretto Sud Ovest, Giusy Porchia; di Angela Procopio, Vice Presidente FIDAPA Catanzaro; della Consigliera di Parità della Regione Calabria, Tonia Stumpo; di Franca Dora Mannarino, componente distrettuale Gruppo di Lavoro Teaming Up.

Ad intervenire, Rosalba Viscomi, componente Commissione Pari Opportunità C.N.F., Responsabile Gruppo Lavoro Teaming Up sezione di Catanzaro e Loredana Badolato, componente Commissione Pari Opportunità Consiglio Provinciale Ordine Consulenti del Lavoro di Catanzaro.

