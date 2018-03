Svolto il sesto Open Day dedicato alla formazione dei Dirigenti Cicas della Regione Calabria

Sabato 24/03/2108 si è svolto , nei locali dell'Hotel "Il Gabbiano" in Copanello, il sesto Open Day dedicato alla formazione dei Dirigenti Cicas della Regione Calabria.

L'evento, al quale hanno partecipato tutti i Dirigenti insieme alla presenza del Direttore Nazionale Dott. Giuseppe Mazzullo e del Presidente Nazionale Cav. Giorgio Ventura, si inserisce nel paniere di azioni che la rinnovata struttura , nelle sue linee di azione e nella sua Governance, ha messo in campo per qualificare la sua azione sindacale nella Regione Calabria.

L'Open Day , naturalmente, sarà svolto su tutto il territorio nazionale e mira a comporre un corpo dirigenziale capace e preparato ad affrontare le sfide che un sindacato datoriale è oggi chiamato ad affrontare. Un mercato dove un sindacato datoriale deve non solo ad essere rappresentativo nelle sedi istituzionali ma anche ad essere un sindacato propositivo. Un sindacato che sappia tracciare linee guida per i suoi associati, un sindacato che abbia una proposta culturale da trasmettere ai suoi rappresentati. Un sindacato forte, coeso, dinamico, pronto a modificarsi velocemente per far fronte alla rapidità di evoluzione del mercato.

I vari esperti che hanno svolto i loro interventi hanno sollecitato in tutti presenti questa voglia di partecipazione attiva , questa voglia di fare gruppo e non "branco", questa voglia di agire per modificare una situazione che nella nostra Regione è stagnante e pericolosamente dimenticata dalla politica. Questo tema è stato fortemente sottolineato dal passionale intervento del Dott. Mazzullo il quale ha rivendicato la nostra funzione di pungolo verso le istituzioni regionali e territoriali. Inoltre, il Direttore Nazionale ha esposto i grandi risultati che la Cicas stà ottenendo in Regioni come il Piemonte, Emilia Romagna, Veneto. Risultati che arrivano da un duro lavoro sul territorio e dalla capacità della Cicas di ascolto e rappresentanza.

La d.ssa Marzia Ventura ha parlato delle risorse umane quale vantaggio competitivo per i Dirigenti CICAS; il dr. Walter Vesperi ha trattato "nuove idee imprenditoriali: bandi e applicazioni"; il Prof. Cristian Tavano Dirigente nazionale, si è soffermato su l'evoluzione digitale e la trasformazione competitiva digitale: la cicas 4.0.-

Ha concluso i lavori il Cav. Giorgio Ventura che nel ringraziare i partecipanti ha ribadito l'importanza di questi incontri che oltre a formare tecnicamente formano culturalmente la nuova classe dirigente. Una classe dirigente che ha come obiettivo non la mera raccolta di iscritti ma ha come scopo la raccolta di iscritti consapevoli e informati, di imprenditori consci delle potenzialità e opportunità offerte dalla CICAS ITALIA.