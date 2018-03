"Catanzaro con Abramo" replica a Mirarchi: "Ansia da consigliere di prima nomina"

Questo il testo della nota inviata dai consiglieri comunali del gruppo "Catanzaro con Abramo", Rosario Mancuso, Demetrio Battaglia, Enrico Consolante, Filippo Mancuso e Fabio Talarico in risposta alle critiche del collega di maggioranza, Antonio Mirarchi: "Le critiche del consigliere Antonio Mirarchi ci appaiono piuttosto ingenerose, non fosse altro che lo stesso ammette, facendo parte della maggioranza, che esistono notevoli difficoltà nella macchina organizzativa del Comune, sia per quanto riguarda le risorse umane e professionali, sia per quanto riguarda le risorse finanziarie. Comprendiamo la sua ansia di consigliere di prima nomina di dare risposte ai suoi elettori, ma comprendiamo meno la demagogia di certe sue affermazioni. Il territorio di Catanzaro è tra i più grandi d'Italia e si sviluppa lungo un asse di circa 25 chilometri, quanti ne intercorrono tra Sant'Elia e la Marina. Occorrerebbero ben altre risorse per affrontare contestualmente tutte le problematiche che scaturiscono dalla gestione ordinaria. Stilare l'elenco delle cose da fare non è difficile, essendo solo un esercizio virtuale. Molto più difficile è fare quadrare i conti e dare risposte con le scarse risorse disponibili. Ma l'Amministrazione è tutt'altro che ferma. Non risparmiamo nessuna energia per affrontare le problematiche nei vari settori di intervento: sulla raccolta differenziata, ad esempio, per cui si potrebbero ricordare i rifiuti in mezzo alle strade prima che Abramo arrivasse al Comune e facesse partire il ciclo virtuoso della differenziata; o sulla manutenzione delle strade, per cui è essenziale il progetto di Global service strade, che aiuterà l'amministrazione ad essere più efficacia e incisiva su questo fronte; o sulla cura del verde e sul sistema idrico. Quanto al quartiere Lido, Mirarchi ammetterà che negli ultimi cinque anni c'è stata un'attenzione straordinaria che ha consentito alla Marina di registrare uno sviluppo senza precedenti. Ma è ugualmente importante seguire i grandi progetti, le grandi opere, i programmi comunitari che potranno dare un nuovo respiro alla città capoluogo. Il nostro auspicio è che il consigliere Mirarchi continui a dare il suo prezioso contributo all'interno della maggioranza, anche con interventi critici, evitando di seguire un'opposizione sbandata e senza guida sul terreno della demagogia sterile e della vuota protesta".

