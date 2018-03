Intimidazione al Sindaco di Cortale (Cz), la vicinanza di Fiorita

"Non posso che esprimere un forte sentimento di vicinanza nei confronti di Francesco Scalfaro. Il sindaco di Cortale si è sempre dimostrato una persona capace che ha improntato la sua azione pubblica nell'ottica della trasparenza e della legalità. Sono sempre inaccettabili episodi come questo che mirano a condizionare l'attività dei pubblici amministratori che operano in una terra difficile come la nostra. L'augurio è che magistratura e forze dell'ordine facciano al più presto chiarezza su quanto avvenuto, assicurando alla giustizia i responsabili". E' quanto afferma Nicola Fiorita in una nota.

Dettagli Creato Sabato, 24 Marzo 2018 19:24